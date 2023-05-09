Политолог из США Харрис: Киев не откажется от идеи захвата Крыма в случае перемирия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти не будут отказываться от идеи вернуть утраченные территории в том случае, если согласятся на временное перемирие с Россией. К такому выводу пришел доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.

В статье для 19FortyFive политолог заявил, что даже в том случае, если Киев согласится на раздел Украины в качестве краткосрочного перемирия, он столкнется с давлением, требующим вернуть утраченные территории, если такая возможность когда-нибудь преставится в будущем.

Как ранее писал сайт KP.RU, зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в том случае, если Вооруженные силы Украины нанесут удары по Крыму, то никаких переговоров не будет. По словам политика, при таком развитии событий российским военным придется нанести «удары возмездия». Ответ Москвы будет быстрым, жестким и убедительным, отметил Медведев.