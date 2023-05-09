МИД: Россия заявит протест провокациям против российских дипломатов в Польше Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест действиям польских властей в Варшаве, где во время церемонии почтения памяти героев Великой Отечественной войны против российских дипломатов были устроены провокации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рассматриваем это как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны и, прежде всего, оскорбление памяти более 600 тыс. советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации», — сообщили в МИД РФ.

Речь идёт о ситуации, когда сотрудники российских дипломатических миссий в Польше приехали на кладбище советских солдат в Варшаве, чтобы возложить цветы к мемориалу, однако оказались перед толпой «протестующих против агрессии России на Украине» провокаторов с украинскими флагами и символикой.

Власти Варшавы, несмотря на то что были заранее проинформированы о церемонии, никак не воспрепятствовали провокаторам, и в итоге мероприятие оказалось сорвано.

Ранее KP.RU сообщил о том, что толпа провокаторов помешала российским дипломатам возложить цветы к памятникам советским солдатам в Варшаве, а также требовала снять георгиевские ленты.