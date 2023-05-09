Власти Украины надеются получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года Фото: REUTERS

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев надеется получить приглашение в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля 2023 года.

«Политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите», - заявила Стефанишина.

Также она добавила, что киевские власти, по состоянию на данный момент, не видят ни одной объективной причины, которая могла бы помешать руководству Альянса принять Украину в их ряды. Напомним, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявил, что Киев выполнил все восемь требований Еврокомиссии, которые необходимо было соблюсти для вступления в Евросоюз.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Киеве потребовали от НАТО назвать точную дату приёма Украины в Альянс. Напомним, что на протяжении всего конфликта Запад кормит киевский режим обещаниями, однако принимать страну в свои ряды не спешит, так как это означало бы прямую войну НАТО с Россией.