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НовостиПолитика9 мая 2023 18:49

В Белом доме заявили, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом

В заявлении Карин Жан-Пьер союзнические силы фигурируют как второстепенные
Сергей КУДРИН
В Белом доме заявили, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом

В Белом доме заявили, что Вторая мировая завершилась победой США над фашизмом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время брифинга для журналистов в Белом доме, в Вашингтоне, официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что звание победителей фашизма принадлежит, якобы, американцам.

«На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», - сказала Жан-Пьер.

Напомним, что подобная риторика уже стала для американцев традиционной - несмотря на то, что наибольший вклад в победу над Третьим Рейхом внёс Советский Союз, США продолжают заявлять всему миру, что именно они победили фашизм при некоторой поддержке союзников.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё в 2020 году, тогда действующий президент США Дональд Трамп заявлял, что именно американцы были теми, кто якобы победил и фашизм, и коммунизм во всём мире. Советский Союз в том выступлении Трампа даже не упоминался.