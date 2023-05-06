В Сумской области Украины произошли взрывы

Украинские издания сообщают о взрывах в Сумской области. Фото: REUTERS

Несколько взрывов произошло в Сумской области Украины в пятницу 5 мая. Об этом сообщили украинские средства массовой информации со ссылкой на местные паблики.

Сообщалось о взрывах в Шосткинском районе Сумской области. На информационном сервисе украинского министерства цифровой трансформации отмечено, что в 22.11 по московскому времени в регионе была объявлена воздушная тревога, которая была отменена в 22.23.

Позднее украинское издание «Страна» сообщило об еще одной серии взрывов в Сумской области.

Ранее Министерство обороны России в новой ежедневной сводке сообщило об уничтожении двух украинских истребителей Су-25 в Херсонской области.

Также сообщалось, что несколько взрывов прогремели в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая. В Одессе было зафиксировано не менее восьми взрывов, по данным украинских изданий.

Тем временем российские правоохранительные органы задержали пятерых участников террористической организации, которые планировали провести 9 мая фейковую акцию для осложнения работы систем ПВО. Суть провокации заключалась в том, чтобы организовать массовый запуск в российских городах связок воздушных шаров с привязанными полосками фольги.