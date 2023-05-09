CNN: Дональда Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл

CNN: Дональда Трампа признали виновным в попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл Фото: REUTERS

Американский суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, признав его виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно данным американских журналистов, присяжные признали, что Трамп домогался Кэрролл, но не изнасиловал ее. Экс-президент должен выплатить писательнице 2 миллиона долларов компенсации, и еще 3 млн – за клевету и ущерб ее репутации.

Напомним, Кэрролл уже неоднократно подаёт в суд на Трампа, заявляя о том, что экс-президент якобы пытался изнасиловать её в 1990-ых годах. Первое обвинение с её стороны в адрес Трампа прозвучало в 2019 году. Обвиняемый все заявления писательницы отвергал, говоря о том, что эту женщину он никогда не встречал лично. Также Трамп предполагал, что таким образом Кэрролл пытается создать пиар своей новой книге.

Ранее KP.RU подробнее сообщил о том, как Дональд Трамп опровергал обвинения Джин Кэрролл в попытке изнасилования.