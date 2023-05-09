Французское агентство AFP сообщило о гибели своего корреспондента под Артёмовском Фото: Александр КОЦ

Французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP) сообщило о том, что его корреспондент погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, в районе Артёмовска (украинское название - Бахмут). Сообщение агентства было опубликовано 9 мая 2023 года.

Журналист AFP Арман Сольден, как утверждают сопровождавшие его коллеги, погиб во время обстрела города Часов Яр. В момент прилётов он находился на окраине населённого пункта.

Известно, что Сольден был французским фоторепортёром. В зоне специальной военной операции он работал координатором видеосъёмок, начиная с 2022 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в конце января 2023 года в зоне СВО погиб американский боец спецназа Дэниэл Свифт, примкнувший к ВСУ. Его смерть подтвердили в пресс-службе командования американских Военно-морских сил.