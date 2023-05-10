Байден заявил о разрушительных последствиях возможного дефолта для экономики США

Байден обеспокоен, что дефолт обрушит экономику США. Фото: REUTERS

Дефолт, который может наступить в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США, разрушит американскую экономику. Такое развитие событий допустил президент США Джо Байден.

«Дефолт станет разрушительным», - сказал президент после переговоров с лидерами конгресса США, добавив, что ради избежания дефолта он готов на любые шаги, в том числе на кратковременное повышение потолка государственного долга.

Напомним, министерство финансов США предупредило о дефолте 1 июня 2023 года. Глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила о том, что уже с 1 июня текущего года США могут оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг.

Также Йеллен предрекла конституционный кризис в США из-за действий Байдена.

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