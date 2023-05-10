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НовостиПолитика10 мая 2023 1:08

Байден заявил о разрушительных последствиях возможного дефолта для экономики США

Президент США оценил последствия возможного провала переговоров по повышению потолка госдолга
Мария ПАВЛОВА
Байден обеспокоен, что дефолт обрушит экономику США.

Байден обеспокоен, что дефолт обрушит экономику США.

Фото: REUTERS

Дефолт, который может наступить в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США, разрушит американскую экономику. Такое развитие событий допустил президент США Джо Байден.

«Дефолт станет разрушительным», - сказал президент после переговоров с лидерами конгресса США, добавив, что ради избежания дефолта он готов на любые шаги, в том числе на кратковременное повышение потолка государственного долга.

Напомним, министерство финансов США предупредило о дефолте 1 июня 2023 года. Глава ведомства Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила о том, что уже с 1 июня текущего года США могут оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг.

Также Йеллен предрекла конституционный кризис в США из-за действий Байдена.

Ранее ведущий «Деньги не спят» Василий Олейник спрогнозировал мощный экономический кризис в мире и рассказал, что будет с рублем и к чему готовиться россиянам.

Тем временем Байдену и его семье «шьют» сразу несколько уголовных дел. Подробности здесь на KP.RU.