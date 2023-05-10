Столтенберг: НАТО не будет принимать в альянс страны Азии

Столтенберг заявил, что страны Азии не смогут войти в НАТО. Фото: REUTERS

Азиатские страны не смогут войти в НАТО. Об этом во вторник 9 мая заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, уточнив, что НАТО останется объединением стран Европы и Северной Америки.

«НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, она не станет глобальным альянсом с членами из Азии, и наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО», - сказал Столтенберг в интервью изданию The Washington Post.

Генсек НАТО признал, что в случае конфликта НАТО с Китаем для североатлантического альянса и его членов последствия будут «серьезными».

В то же время в Токио всерьез рассматривают вопрос об открытии в Японии офиса связи НАТО.

Тем временем между США и Европой зреет серьезный конфликт: президент Франции Макрон обрушился с критикой на Вашингтон после визита в Китай. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что НАТО привели в повышенную боевую готовность «воздушную полицию» над Чёрным морем. Поводом стало приближение российского истребителя к польскому пограничному самолёту.