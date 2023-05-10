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НовостиВ мире10 мая 2023 8:26

Главком ВСУ отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации» на Украине

Он не будет участвовать в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции
Роман ПОЛОСИКОВ
Главком ВСУ отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации» на Украине

Главком ВСУ отказался от встречи с главами генштабов НАТО из-за «напряженной ситуации» на Украине

Фото: REUTERS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО, сославшись на «напряженную оперативную ситуацию» на Украине. Об этом рассказал глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

Залужный не примет участия в заседании на уровне начальников даже в формате видеоконференции.

Бауэр заявил, что ввиду тяжелой ситуации на Украине, о подготовке контрнаступления украинских войск на заседании будет докладывать военный представитель Украины в Брюсселе. Также он отметил, что НАТО продолжит всестороннюю поддержку Киева.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что в случае попытки попытки контрнаступления украинских войск, Киев может потерять сотни тысяч лучших бойцов, так и не добившись успеха. По его словам, возможное контрнаступление обречено на провал и может стать «ритуальным жертвоприношением».