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НовостиПолитика10 мая 2023 7:02

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина потеряет сотни тысяч лучших бойцов ВСУ в случае контрнаступления

Возможное контрнаступление ВСУ, по его мнению, обречено на провал
Сергей ЧИКОВ
Олег Соскин считает, что контрнаступление ВСУ обречено на провал

Олег Соскин считает, что контрнаступление ВСУ обречено на провал

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае проведения контрнаступления ВСУ потеряют сотни тысяч своих лучших бойцов.

“Это безнадежное дело, потому что потери будут огромны”, – заявил эксперт в своем видеоблоге. По его мнению, данное контрнаступление обречено на провал и, в случае проведения, станет “ритуальным жертвоприношением украинцев”.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, в случае провала украинской армии в готовящемся весеннем контрнаступлении, Запад может склониться в сторону компромисса с Россией.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси также считает, что Западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации, а в случае провала окажут давление на власти Украины для дипломатического решения конфликта.

Из недавней утечки секретных файлов Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.