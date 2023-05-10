Экс-советник Кучмы Соскин: Украина потеряет сотни тысяч лучших бойцов ВСУ в случае контрнаступления

Олег Соскин считает, что контрнаступление ВСУ обречено на провал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в случае проведения контрнаступления ВСУ потеряют сотни тысяч своих лучших бойцов.

“Это безнадежное дело, потому что потери будут огромны”, – заявил эксперт в своем видеоблоге. По его мнению, данное контрнаступление обречено на провал и, в случае проведения, станет “ритуальным жертвоприношением украинцев”.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что, в случае провала украинской армии в готовящемся весеннем контрнаступлении, Запад может склониться в сторону компромисса с Россией.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси также считает, что Западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации, а в случае провала окажут давление на власти Украины для дипломатического решения конфликта.

Из недавней утечки секретных файлов Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.