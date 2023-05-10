Лавров выразил уверенность в честности и прозрачности предстоящих президентских выборов в Турции

Лавров пожелал Чавушоглу успешного проведения президентских выборов в Турции Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в честности и прозрачности предстоящих выборов президента Турции. Лавров надеется, что выборы пройдут без вмешательства сторонних сил. Российский дипломат пожелал своему коллеге из МИД Турции Мевлюту Чавушоглу успешного проведения выборов.

Напомним, 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Бесспорными фаворитами на высший пост в стране являются только два политика: нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Тюрколог Иван Стародубцев рассказал KP.RU чего ожидать от действующего президента Турции в случае его победы. Сам Эрдоган говорил, что по социологическим опросам он находится в лидирующей позиции и выражал уверенность в своей победе на предстоящих выборах главы государства.

Тем временем глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Вашингтон в попытке вмешательства в предстоящие выборы главы государства при помощи манипуляций в западной прессе. По его словам, для США нет таких выборов, которые они не хотели бы контролировать.