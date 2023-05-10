Глава МВД Турции Сойлу обвинил США во вмешательстве в выборы при помощи СМИ

МВД Турции обвинило США во вмешательстве в выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил Вашингтон в попытке вмешательства в предстоящие выборы главы государства при помощи манипуляций в западной прессе.

"План США активно усиливается. Причина вмешательства западной прессы заключается в реализации плана США", – приводит слова министра газета Yeni Akit.

По мнению Сойлу, Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года, однако действующий глава государства Реджеп Эрдоган смог это исправить. По его словам, США хотели бы контролировать абсолютно все выборы.

Напомним, недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто возмутился вмешательством Вашингтона в вопросы прав человека в других странах. По его словам, госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, исходя из односторонних сведений источников, финансируемых самими США.

Также недавно российская сторона направила посольству США ноту с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации.