Глава МИД Украины не исключил второго контрнаступления ВСУ после провала первого

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины могут предпринять повторную попытку контрнаступления, если первая закончится неудачно, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. Если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении, то тогда можно будет сказать, что оно было последним. Но если нет, то это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению», – сказал дипломат в интервью газете Bild.

Министр также потребовал от Германии нарастить военную помощь Украине. По мнению Кулебы, от Берлина в этом конфликте зависит многое, поскольку ФРГ обладает достаточным количеством вооружений.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не стоит рассматривать контрнаступление украинских войск, как решающее сражение, «которое все решит». Наступление ВСУ не будет вопросом одной недели или даже одного месяца, а впереди могут быть и неудачные события, предупредил он.