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НовостиПолитика10 мая 2023 9:57

Российские десантники обнаружили вооруженную группу бойцов ВСУ и дали им бой

Опубликованы кадры боя от первого лица
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские десантники обнаружили вооруженную группу бойцов ВСУ и дали им бой Фото: стоп-кадр из видео

Российские десантники обнаружили вооруженную группу бойцов ВСУ и дали им бой Фото: стоп-кадр из видео

Российские военнослужащие Воздушно-десантных войск обнаружили вооруженное подразделение украинских бойцов и вступили с ними в бой. В Telegram-канале Министерства обороны опубликовали кадры боя от первого лица.

В российском военном ведомстве уточнили, что десантники обнаружили вооруженное формирование противника, приближающееся к позиция Вооруженных сил РФ и прицельным огнем нанесли им огневое поражение.

На кадрах видео можно наблюдать бой от первого лица российских десантников, которые ведут огонь по противникам из блиндажей и окопов. Стрельба идет из пулеметов и автоматов, а в процессе боя, военнослужащие меняют позиции и продолжают вести бой.

Также можно увидеть и применение ручных гранат.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили около 110 украинских бойцов и наемников на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки.