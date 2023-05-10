Россия отменяет визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023

Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий визовый режим для граждан Грузии с 15 мая этого года.

«С 15 мая 2023 граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Уточняется, что указ не распространяется на граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью трудоустройства и для временного пребывания в течение более 90 суток, в том числе с целью получения образования.

Гражданам Грузии, командированным в РФ в качестве сотрудников Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии, будут выдаваться однократные визы сроком на три месяца. Кроме того, Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в закавказскую республику.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против возобновления авиасообщения с Россией, и призвала ужесточить условия пребывания граждан РФ в республике. По ее мнению, необходимо ввести дополнительные ограничения для россиян, приезжающих в Грузию, в частности регулирование трудовых прав, регистрации бизнеса, приобретения собственности или открытия русскоязычных школ.