Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле 9 мая 2023

Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле 9 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президента Белоруссии Александра Лукашенко не смог присутствовать не неформальном завтраке в Кремле во вторник, 9 мая, поскольку улетел на мероприятия в Минск, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У него были мероприятия, связанные с Днем Победы в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать», – сказал официальный представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков отметил, что российское руководство благодарно белорусскому президенту за возможность найти время посетить Москву и принять участие в мероприятиях в честь Дня Победы.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент РФ Владимир Путин провел неформальный завтрак в Грановитой палате Кремля. Здесь российский лидер собрал главы стран Содружества независимых государств, которые приехали в Москву на мероприятия в честь Дня Победы.

Завтрак состоялся после парада Победы. Также лидеры стран СНГ приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.