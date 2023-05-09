Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальный завтрак в Кремле Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 9 мая, провел неформальный завтрак в Грановитой палате Кремля. Здесь российский лидер собрал лидеров стран Содружества Независимых Государств, которые ранее приехали в Москву на мероприятия в честь Дня Победы.

Завтрак состоялся после парада Победы, на котором присутствовали главы стран СНГ. Также они приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Россию отправились президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Прилетел в Москву и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Целью визита глав государств было участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Напомним, во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел парад Победы. Перед его началом Путин лично поприветствовал каждого ветерана на трибунах. Те, в свою очередь, поблагодарили главу государства за проведение такого мероприятия.