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НовостиПолитика10 мая 2023 11:26

Песков назвал «граничащим с безумием» переименование Польшей Калининграда в Крулевец

Польша время от времени «скатывается в безумие своей ненависти к русским», заявил пресс-секретарь президента РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков назвал «граничащим с безумием» переименование Польшей Калининграда в Крулевец

Песков назвал «граничащим с безумием» переименование Польшей Калининграда в Крулевец

Фото: REUTERS

Переименование в Польше Калининграда в Крулевец выглядит «граничащим с безумием» процессом, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это даже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше», – заявил пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как отметил Песков, на протяжении многих столетий Польша время от времени «скатывается в безумие своей ненависти к русским». Для самой Польши и ее населения такая политика ничего хорошего не несет, добавил он.

Напомним, жителям Польши рекомендовали использовать вместо русского названия Калининграда польский топоним «Крулевец». С таким предложением выступила Комиссия по стандартизации географических названий, которая объяснила свое решение борьбой с «русским миром». Кроме того, там заявили, что русское название Калининграда якобы является «искусственным», не имеющим отношения ни к городу, ни Калининградской области, и воспринимается в Польше негативно.