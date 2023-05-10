Байден изучает возможность предотвращения дефолта в США без участия Конгресса

Байден изучает возможность избежания дефолта без участия Конгресса США Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает принятие мер по избежанию дефолта по федеральному долгу без участия конгресса. 14 поправка к Конституции Соединенных Штатов, по мнению некоторых экспертов, может позволить действующей администрации повысить лимит госдолга без палаты представителей, которая находится под контролем партии Республиканцев.

“Я рассматриваю 14-ю поправку”, – сообщил президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Байден отметил, что, по мнению его советников, данной метод является законным, но позже должен стать предметом судебного разбирательства.

Напомним, глава Министерства финансов США Джанет Йеллен еще в январе 2023 года предупреждала, что в стране существует реальная угроза суверенного дефолта. В мае Йеллен в письме законодателям сообщила о том, что уже с 1 июня текущего года США могут оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в России внимательно наблюдают за возможным объявлением дефолта в США, однако, по его словам, Вашингтон уже находился в подобных ситуациях и находил из них выход.

Сайт KP.RU рассказывал, ждет ли мир самый мощный в истории экономический кризис, что произойдет с рублем в случае дефолта в США и к чему стоит готовиться россиянам. Ведущий «Деньги не спят» Василий Олейник спрогнозировал, как и когда произойдет очередной мировой экономический кризис, как США могут отсрочить свой дефолт, обанкротив Европу, и почему в Америке не могут “просто взять и напечатать” лишних денег.