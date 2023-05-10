Российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Красное и Ступочки в ДНР

ВС РФ нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Красное и Ступочки в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Красное и Ступочки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Помимо этого удалось поразить подразделения ВСУ на западной окраине Артемовска.

Всего на Донецком направлении за сутки авиация совершила десять самолетовылетов и два вертолетовылета. Артиллерия «Южной» группировки войск выполнила 98 огневых задач.

За сутки уничтожено более 240 украинских боевиков и наемников, а также большое количество военной техники, среди которых — самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», бронированные машины и бронированные автомобили.

Ранее KP.RU рассказывал, как российские десантники обнаружили вооруженную группировку ВСУ и дали им бой. Минобороны России опубликовали кадры сражения от первого лица, где видно профессиональное ведение боя военнослужащих Воздушно-десантных войск.