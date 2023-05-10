Пакистан намерен закупать у России нефть за юани на постоянной основе

Пакистан хочет закупать у России нефть за юани на постоянной основе Фото: Артем КИЛЬКИН

Пакистан планирует заключить с Россией долгосрочное соглашение о рассчетах за поставки нефти в юанях, сообщил федеральный министр энергетики исламской республики Хуррам Дастгир Хан.

«Мы надеемся, что это станет долгосрочным соглашением, в котором в качестве валют оплаты будут использованы пакистанская рупия и китайский юань», – сказал он в интервью Bloomberg.

По мнению министра, вероятно, Пакистану придется увеличить размер операции по покупке валюты с обязательством ее последующей продажи на определенную дату.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает развитие расчетов в юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению Путина, такая форма расчетов будут развиваться между российскими компаниями и их коллегами в третьих странах.