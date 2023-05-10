В Великобритании родились первые дети с генетическим материалом трех родителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первые дети с ДНК от трех родителей появились на свет в Великобритании. Такое стало возможным благодаря новой процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), направленной на предотвращение наследования генетических заболеваний. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Первый ребенок в Великобритании, созданный с использованием ДНК трех человек, появился на свет после того, как врачи провели новаторскую процедуру ЭКО, направленную на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний», - пишет издание.

Отмечается, что всего в Британии родились менее пяти таких детей. При процедуре ЭКО использовался основной генетический материал, а именно 99,8%, отца и матери, а также митохондрии от женщины-донора.

The Guardian пишет, что в рамках метода, известного как лечение митохондриальным донорством, используются ткани яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов, которые свободны от вредных мутаций, переносимых их матерями, и, вероятно, передадутся их детям. Таким образом, ученые надеются помочь женщинам с мутировавшими митохондриями иметь детей без риска передачи генетических заболеваний.

Как ранее писал сайт KP.RU, впервые подобную процедуру провели в Мексике в 2016 году. Тогда к врачам обратилась семейная пара из Иордании, у которой два предыдущих ребенка погибли от синдрома Лея. Это наследственное заболевание, оно приводит к тяжелым поражениям мозга и центральной нервной системы. В результате митохондриальной терапии на свет появился здоровый малыш.

Позже аналогичную процедуру провели в Греции, в результате которой женщина также родила здорового сына.