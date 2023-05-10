Медведев отреагировал на переименование Польшей Калининграда в Крулевец Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение польских властей, которые рекомендовали местным жителям использовать вместо русского названия Калининграда польский топоним «Крулевец». Политик, в свою очередь, предложил переименовать Польшу в «Герцогство Варшавское или Царство Польское в составе Российской Федерации как правопреемницы Российской империи».

«Итак, польские русофобы хотят учить всех истории. Название российского города Калининград им не нравится, они предлагают вместо него писать Крулевец», - написал Медведев в Twitter.

В свою очередь, зампред Совбеза предложил свои варианты городов в Польше.

«Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau», - подчеркнул Медведев.-

Саму Польшу он предложил называть «Герцогством Варшавским или Царством Польским в составе Российской Федерации как правопреемницы Российской империи».

Напомним, ранее стало известно о том, что Комиссия по стандартизации географических названий Польши выступила с рекомендацией использовать вместо русского названия Калининграда польский топоним «Крулевец». Распоряжение было подписано во вторник, 9 мая, и вступило в силу в тот же день. Свое решение чиновники объяснили борьбой с «русским миром».