Швейцария допустила возможность использования денег ЦБ России для восстановления Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что власти страны допускают возможность использования заблокированных денег российского Центрального банка для восстановления Украины.

«Дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно», - цитирует Майенфиша РИА Новости.

Чиновник пояснил, что речь идет о сумме в размере 8,3 млрд долларов, отметив, что в целом Швейцария будет руководствоваться в этом вопросе позицией Евросоюза. В то же время, по его словам, нет никаких ограничений относительного того, будет ли Швейцария выполнять то или иное решение ЕС.

«Таким образом, все открыто», - сказал Майенфиш.

Что касается замороженной недвижимости РФ в Швейцарии на общую сумму в 8,1 млрд долларов, то, по словам пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике, в настоящее время нет никаких юридических оснований, позволяющих местным властям работать по данному вопросу.

Как писал сайт KP.RU, ранее Швейцария заморозила российские активы на 6,3 млрд долларов. Тогда уточнялось, что объем заблокированных средств достигал 9,7 млрд долларов, но затем швейцарские власти вывели из-под санкций активы на 3,4 млрд долларов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил властям Швейцарии заблокировать российские активы и как можно скорее передать их Киеву. Однако тогда эта идея не нашла поддержки со стороны швейцарских чиновников.