В Конгрессе США обвинили членов семьи Байдена в получении миллионов долларов из Китая Фото: REUTERS

Члены семьи президента Соединенных Штатов Джо Байдена получили миллионы долларов из Китая, когда американский лидер занимал должность вице-президента страны, заявил председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймс Комер.

«Байден со времен выборов 2020 года утверждал, что его семья не получала деньги из Китая. Это было ложью в 2020 году. И он продолжает сейчас лгать американскому народу. Байдены получили миллионы долларов из Китая. Не может быть, чтобы президент не знал об этом», – сказал он на пресс-конференции.

По словам Комер, семья главы Белого дома также имеет связи с компаниями, получавшими крупные суммы из-за рубежа.

Как писал сайт KP.RU, в должности вице-президента США Байден получал зарплату в 230 тысяч долларов в год, однако это было далеко не единственными его средствами к существованию. Так в последний год президентства Барака Обамы действующий лидер страны задекларировал около миллиона долларов дохода, большую часть из которого составили выплаты за различные выступления. По итогам 2017 года Джо и Джилл Байдены официально заработали 11 миллионов долларов, а через год еще 4,5 миллиона.