Замсекретаря Совбеза РФ Гребенкин: Запад будет пытаться использовать российскую молодежь для диверсий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин считает, что страны Запада продолжат реализацию стратегии, направленной на ослабление России. В том числе, по мнению политика, будут предприниматься попытки вовлечения молодежи для ее использования в диверсионно-террористических целях, а также в психологических операциях.

«Расшатывание внутриполитической ситуации в России остается одной из первостепенных задач США, решить которую Запад намерен в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодежной среде», - заявил Гребенкин в интервью «Российской газете».

Замсекретаря Совбеза полагает, что страны Запада предпримут еще не одну попытку нанесения удара по России различными способами, в том числе вовлекая несовершеннолетних «для использования в своих военных, диверсионно-террористических целях и психологических операциях».

Гребенкин рассказал, что для дестабилизации общественно-политической ситуации в России Запад постоянно разрабатывает и применяет новые методы. К примеру, создавая условия для возникновения вражды между молодежными группировками, представляющими различные субкультуры.

«А в последующем негативные последствия этих конфликтов широко включаются в информационную повестку дня», - объяснил политик.

В то же время Гребенкин заявил, что уверен в том, что любые попытки западных стран стимулировать разгул преступности в России «обречены на провал».

Напомним, о том, что целью Запада является ослабление России, говорил ранее президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что такой сценарий был обкатан на некоторых странах, в том числе и на Украине.