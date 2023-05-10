В Совфеде заявили, что Киев платил до 10 тысяч рублей российским подросткам за диверсии Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин рассказал, что украинские спецслужбы платили от 5 до 10 тысяч рублей подросткам за участие в диверсиях.

Политик сообщил, что, к примеру, в 2023 году сотрудники правоохранительных органов пресекли попытки совершения диверсий на железной дороге. В них, по словам Гребенкина, принимали участие, в том числе, несовершеннолетние игроки виртуальных пространств.

«Выяснилось, что за диверсии, - а это, на секунду, особо тяжкое преступление, - им платили от 5 до 10 тысяч рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок», - заявил замсекретаря Совбеза в интервью «Российской газете».

Гребенкин напомнил, что, согласно российским законам, за диверсионные и террористические действия установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение. В то же время, по его мнению, несовершеннолетние, участвовавшие в диверсиях, даже «не подозревали о неизбежности наказания и калечили себе таким образом жизнь».

Всего, по словам политика, с февраля 2022 года в РФ было предотвращено более 100 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди.

Напомним, ранее Гребенкин заявил, что страны Запада продолжат реализацию стратегии, направленной на ослабление России. В том числе, по мнению политика, будут предприниматься попытки вовлечения молодежи для ее использования в диверсионно-террористических целях и в психологических операциях.