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НовостиОбщество10 мая 2023 16:04

Умер Анатолий Елизаров, актер из фильма «Экипаж»

Анатолий Елизаров умер на 81 году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Умер актер из фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров

Умер актер из фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров

Фото: ТАСС

Заслуженный артист России Анатолий Елизаров умер в возрасте 80 лет в Москве. Актера нашли мертвым на юге столицы.

Как передает ТАСС, Елизаров был обнаружен в понедельник, 8 мая, в своей квартире на Серпуховском валу в Даниловском районе. Предварительная причина смерти артиста – сердечно-сосудистая недостаточность.

Собеседник агентства рассказал, что родные актера обратились в экстренные службы после того, как он перестал выходить на связь. Поскольку дверь в квартире Елизарова была заперта, специалистам пришлось вскрывать ее.

Анатолий Елизаров известен по ролям в фильмах «Экипаж», «Айболит-66», «Берег», «Совсем пропащий». Артист был признанным мастером жанра пантомимы – его постановки имели успех в 55 странах мира, – и является лауреатом международных конкурсов и фестивалей.

Напомним, на прошлой неделе в возрасте 77 лет скончался заслуженный артист России Виктор Шуляковский.