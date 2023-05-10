Умер Анатолий Елизаров, актер из фильма «Экипаж»

Умер актер из фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров Фото: ТАСС

Заслуженный артист России Анатолий Елизаров умер в возрасте 80 лет в Москве. Актера нашли мертвым на юге столицы.

Как передает ТАСС, Елизаров был обнаружен в понедельник, 8 мая, в своей квартире на Серпуховском валу в Даниловском районе. Предварительная причина смерти артиста – сердечно-сосудистая недостаточность.

Собеседник агентства рассказал, что родные актера обратились в экстренные службы после того, как он перестал выходить на связь. Поскольку дверь в квартире Елизарова была заперта, специалистам пришлось вскрывать ее.

Анатолий Елизаров известен по ролям в фильмах «Экипаж», «Айболит-66», «Берег», «Совсем пропащий». Артист был признанным мастером жанра пантомимы – его постановки имели успех в 55 странах мира, – и является лауреатом международных конкурсов и фестивалей.

Напомним, на прошлой неделе в возрасте 77 лет скончался заслуженный артист России Виктор Шуляковский.