ФСБ предотвратила теракт на Международном антифашистском фестивале в Самаре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Самарской области предотвратили теракт, планировавшийся на центральной площади Куйбышева в Самаре во время Международного антифашистского фестиваля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, по подозрению в подготовке теракта была задержана россиянка, которая спрятала в тайник пакет с химическими компонентами для дальнейшей передачи неустановленному лицу. В ее автомобиле был найден телефон, который она использовала для переписки с сотрудником одной их военных организаций Украины.

В УФСБ заявили, что задержанная является сторонницей украинских вооруженных формирований. Химические компоненты были приобретены ею для совершения поджога «с целью воздействия на органы власти РФ и склонения их к отказу от проведения специальной военной операции», уточнили в ведомстве. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело, она взята под стражу.

Как писал сайт KP.RU, ранее ФСБ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей теракты в Крыму.