МИД России выразил протест поверенному в делах Польши из-за провокации на кладбище в Варшаве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел РФ в среду, 10 мая, проинформировало о том, что временному поверенному в делах Польши Яцеку Щлядевскому вручена нота протеста из-за провокации на мемориальном кладбище в Варшаве, в ходе которой российские дипломаты не смогли почтить память советских воинов.

«Десятого мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России Я. Щлядевский, которому вручена нота протеста в связи с провокацией, организованной 9 мая на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве», - сказано в сообщении ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что церемония возложения цветов была сорвана «при сознательном бездействии» властей Польши в День Победы, который является священным праздником для миллионов россиян и граждан других государств, входивших в состав СССР.

В министерстве также назвали произошедшее «вопиющим актом», который стал «очередным звеном в цепи провокационных шагов» Польши, отметив «русофобскую политику» страны, которая направлена на извращение истории Второй мировой войны «в стремлении вытравить из памяти поляков благодарность доблестным воинам Красной Армии, освободившим их страну от ужасов нацизма».

«История такого глумления не прощает и воздаст сторицей тем, кто не учит ее уроков», - отметили в МИД РФ.

Шлядевский также был проинформирован о том, что «развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств». В связи с этим, в министерстве намерены ответить на происходящее.

Как ранее писал сайт KP.RU, во вторник, 9 мая, у посла РФ Сергея Андреева не получилось возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Толпа, которая там собралась, не дала российским дипломатам пройти к мемориалу и почтить память солдат, погибших в боях за освобождение Польши. Кроме того, один из организаторов шествия потребовал от Андреева снять георгиевскую ленту.