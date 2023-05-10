Московский суд взыскал более 192 млрд рублей с бенефициара банка «Югра» Алексей Хотина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замоскворецкий суд Москвы в среду, 10 мая, взыскал с бенефициара находящегося в банкротстве банка «Югра» Алексея Хотина более 192 млрд рублей недоплаченных налогов и 100% подконтрольной ему группы компаний «Русь-Ойл».

«Решением Замоскворецкого районного суда столицы по иску Генеральной прокуратуры с Алексея Хотина, как бенефициара АО «Русь-Ойл», взыскан в пользу Российской Федерации причинённый вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний АО «Русь-Ойл», - говорится в сообщении московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что Генпрокуратура РФ доказала, что Хотин получил незаконный доход с помощью уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и от налога на добавленную стоимость компаниями, которые входили в «Русь-Ойл».

Банк «Югра» лишился лицензии в 2017 году. На тот момент Хотину принадлежало 52,5% акций банка. Затем в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал финансовое учреждение банкротом. В апреле 2019 года Хотин был задержан по делу о хищении 7,5 миллиардов рублей.