Суд отправил под домашний арест совладельца банка "Югра" Алексея Хотина

СЕГОДНЯ 19:35 2019-04-19T19:35:06+03:00

Бывший главный акционер банка "Югра" Алексей Хотин, подозреваемый в растрате 7,5 млрд рублей, во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в Басманном суде. Фото Михаил Почуев/ТАСС

Он был задержан по делу о хищении 7,5 миллиардов рублей

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Басманный суд Москвы избрал домашний арест мерой пресечения для главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина. Он был задержан сегодня утром по делу о хищении 7,5 миллиардов рублей.

- Я осознанно вел свою работу и жизнедеятельность в Российской Федерации, я никуда не собрался уезжать и не уехал после того, как у банка была отозвана лицензия. Я не понимаю, для чего необходима данная мера, - так Хотин прокомментировал свой арест.

Как сообщает РИА Новости, под домашним арестом акционер пробудет до 18 июня. После оглашения приговора адвокат Хотина попросил судью разрешить Алексею гулять. На эту просьбу судья ответила, что согласно ходатайству Хотин не сможет выходить на улицу только с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Напомним, банк Югра был лишен лицензии в 2017 году. На тот момент Хотину принадлежало 52,5% акций банка. Затем в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк "Югра" банкротом. "Дыра" в его капитале составила 143 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU