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НовостиПолитика11 мая 2023 1:14

Песков рассказал, что Россия изучает применяемое Киевом западное вооружение

Пресс-секретарь Кремля объяснил, почему российские войска медленно продвигаются в ходе СВО
Мария ПАВЛОВА
Песков: Россия в ходе СВО изучает западное вооружение.

Песков: Россия в ходе СВО изучает западное вооружение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе специальной военной операции на Украине Россия получила возможность изучить вооружения западного производства, которые применяет Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На Западе есть хорошее оружие. Есть и плохое, есть, которое не соответствует тем условиям, есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы все это в ходе СВО изучаем», - сказал Песков в интервью телеканалу ATV.

Также Песков объяснил медленное продвижение российских войск в ходе СВО. По словам официального представителя Кремля, Россия стремится сохранить инфраструктуру и жизни людей.

Также Дмитрий Песков напомнил, что одной из целей спецоперации была заявлена демилитаризация Украины и отметил, что за первый год цели СВО были частично достигнуты. Песков добавил, что российским войскам удалось «изрядно потрепать» военную машину Украины.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.