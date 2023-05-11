России удалось изрядно потрепать военную машину Украины, заявил Дмитрий Песков

Дмитрий Песков заявил, что российская армия "изрядно потрепала" военную машину Украины. Фото: REUTERS

Россия в ходе специальной военной операции смогла «изрядно потрепать военную машину Украины». Об этом заявил в среду 10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения и так далее и тому подобное. Эта работа будет продолжаться», - сказал Песков в интервью телеканалу ATV.

Дмитрий Песков напомнил, что одной из целей спецоперации была заявлена демилитаризация Украины и отметил, что за первый год цели СВО были частично достигнуты.

«Вы видите, что продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому, конечно, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния. Поэтому операция будет еще продолжаться», - добавил Песков.

Ранее Песков подчеркнул, что заявление Украины о намерении «убивать россиян» подтверждает правильность решения Путина начать спецоперацию.

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