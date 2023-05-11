ТАСС: российские бронепоезда отразили атаки украинских диверсантов

В ходе СВО российские бронепоезда отразили все атаки украинских диверсантов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четыре спецбронепоезда Железенодорожный войск ВС РФ успешно отразили все атаки украинских диверсантов при выполнении боевых задач, пишет ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России Олега Косенкова.

«Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», - сказал Косенков.

Сообщается, что в зоне спецоперации действуют четыре специальных бронепоезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Они сопровождают эшелоны с военными грузами и восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о специальном поезд ЗВО «Волга», выполняющем боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Поезд был создан военнослужащими железнодорожных войск России, и предназначен для разведки, разминирования и восстановления повреждённых в ходе обстрелов или боестолкновений железнодорожных путей.

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