Россия объявила о возобновлении авиаперелетов в Грузию

Россия возобновляет прямые авиаперелеты в Грузию. Фото: Сергей ГАПОН

Российский Минтранс после снятия запрета на полеты в Грузию анонсировал ежедневные рейсы из Москвы в Тбилиси. Об этом пишет «Ъ». Сообщается, что полеты будут осуществляться на самолетах российского производства, это будут «Суперджеты».

Ожидается, что после возобновления прямых авиаперелетов туристический пассажиропоток вырастет кратно.

Напомним, президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая. В то же время российский МИД отменил свою рекомендацию воздерживаться от поездок в эту страну.

Также Владимир Путин своим указом с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь для въезда достаточно паспорта, и находиться без визы на российской территории они могут до 90 дней.

Почему Путин отменил визы с Грузией именно сейчас, читайте здесь на KP.RU.