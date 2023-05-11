В Японии три человека пострадали от землетрясения магнитудой 5,2

В Японии три человека пострадали при землетрясении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не менее трех человек пострадали при землетрясении в Японии в ночь на 11 мая. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что все пострадавшие – женщины, они получили травмы в результате падения и госпитализированы. Землетрясение ощущалось в нескольких восточных регионах Японии, в том числе толчки были ощутимы и в столице страны Токио. Магнитуда землетрясения была оценена специалистами в 5,2.

Ранее сообщалось, что утром среды, 10 мая, на территории Камчатского края зафиксировано землетрясение. Ощутимое сейсмособытие произошло на глубине в 22 километра. Магнитуда подземных толчков составила 4,2.

Также сообщалось, что после масштабного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке несколько населенных пунктов оказались засыпаны толстым слоем пепла, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем в Гватемале пришлось эвакуировать 900 семей из-за извержения вулкана Фуэго. Столбы пепла и газа поднимаются на высоту более шести километров.