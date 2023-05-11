В небе над Японией зафиксированы неизвестные светящиеся объекты

Над Японией летали неизвестные светящиеся шары. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные светящиеся объекты замечены в небе над Японией 10 мая. Об этом сообщает телеканал TBS.

Сообщается, что объекты пролетели в среду вечером над японским островом Окинава. Они напоминали огненные шары с длинными шлейфами и двигались медленно. Специалисты предположили, что объекты могут иметь искусственное происхождение, в частности, это мог быть сходящий с орбиты искусственный спутник, состоящий из нескольких частей.

Тем временем в ночь на 11 мая в Японии три человека пострадали от землетрясения магнитудой 5,2.

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