Российский боец сообщил, что Артемовск почти освобожден, а до въезда в город осталось 742 метра

Российские бойцы почти полностью освободили Артемовск Фото: Александр КОЦ

Боец штурмового подразделения российских сил в Артемовске сообщил, что город практически полностью освобожден. По его словам, по прямой до границы города осталось около 740 метров. В данный момент российские силы вплотную приблизились к последнему укрепрайону ВСУ в Артемовске.

“Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то 742 метра осталось пройти. Осталось всего ничего”, – сообщил боец агентству РИА Новости. Также он отметил, что противник, несмотря на постепенное отступление, продолжает ожесточенно сопротивляться и активно применяет артиллерию.

Напомним, недавно Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими штурмовыми отрядами еще двух кварталов в северо-западной и западной частях города Артемовск.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александ Коц рассказывал, как проходит решающий штурм западных кварталов Артемовска, сколько территории города осталось освободить, и как российские бойцы спасают жизни мирным гражданам в сумасшедших по накалу городских боях.