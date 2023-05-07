Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими штурмовыми отрядами еще двух кварталов Артемовска

Российские силы освободили несколько кварталов Артемовска Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ с флангов заняли еще два квартала в Артемовске.

“На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовск”, – говорится в новой сводке о ходе спецоперации.

Также в этом районе авиация ВКС России совершила четыре вылета, а артиллерийские подразделения выполнили 64 огневые задачи. В ходе боев за прошедшие сутки армия Украины потеряла на этом направлении более 340 военнослужащих и наемников.

Напомним, в Белом доме считают, что Артемовск не имеет большого стратегического значения и его потеря Киевом не изменит общий ход конфликта, однако Владимир Зеленский полагает, что взятие города российскими силами развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц недавно побывал в Артемовске и рассказал, как проходит решающий штурм западной части города, сколько процентов территории находится под контролем ВСУ и как российские бойцы спасают людей во время боев в городе.