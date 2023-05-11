GT: США пересмотрели миротворческую роль Китая в конфликте на Украине, чтобы загнать его в ловушку

США пересмотрели свое отношение к Китаю в вопросе решения украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт Сун Чжунпин считает, что Вашингтон пересмотрел свою позицию в вопросе участия Китая в роли миротворца в конфликте на Украине. По мнению Чжунпина, таким образом США пытаются загнать КНР в ловушку.

“На самом деле, цель США по сдерживанию развития России, ее основательному ослаблению и дезинтеграции не изменилась. За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчеты”, – написал эксперт в статье для Global Times.

Чжунпин отмечает, что Вашингтон заинтересован в участии Китая для того, чтобы сдержать Россию от сокрушительного удара по Украине в случае определенных успехов в возможном контрнаступлении ВСУ, но если их не будет, что США снова изменят свою позицию. Эксперт отметил, что в Китае понимают смысл происходящего и не попадут в эту “ловушку”.

Недавно издание Wall Street Journal также сообщило, что западные союзники Киева начинают пересматривать свое отношение к участию Китая в дипломатическом решении конфликта на Украине, а также допускают, что возможная попытка контрнаступления ВСУ может “подготовить почву” для мирных переговоров.