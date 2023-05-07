WSJ: на Западе считают, что возможное контрнаступление ВСУ подготовит почву для переговоров с Россией

Возможное контрнаступление ВСУ может подготовить почву для переговоров с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Wall Street Journal сообщило, что Западные союзники Киева начинают пересматривать свое отношение к участию Китая в дипломатическом решении конфликта на Украине, а также допускают, что возможная попытка контрнаступления ВСУ может “подготовить почву” для мирных переговоров.

“Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года, и Китай может помочь привлечь Россию за стол переговоров”, – пишут авторы статьи, ссылаясь на европейских и американских чиновников.

В статье отмечено, что Вашингтон скептически относится к участию Пекина в переговорном процессе, однако Запад начинает пересматривать свою позицию в отношении Китая.

Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе готовы продолжать военную поддержку Киева, но при этом консенсуса в данном вопросе на данный момент нет, и рассматривают возможность отмены принципа “права вето” при определении вектора внешней политики.

Из недавней утечки секретных файлов Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим и в целом не горят желанием этого делать.

Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси допустил, что Западные союзники Киева отдают Владимиру Зеленскому не более шести месяцев на достижение приемлемых успехов в зоне спецоперации, и в случае провала контрнаступления ВСУ могут принудить его к переговорам с Россией.