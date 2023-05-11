Представители Wildberries опровергли сообщения о взломе их базы данных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ответ на появившуюся информацию о взломе базы данных маркетплейса Wildberries и причинении ущерба на 654,5 миллиона рублей, представители компании заявили, что это ложная информация. Об этом сообщили РИА Новости со слов сотрудников компании.

— Telegram-канал Mash распространил недостоверную информацию: базы данных компании не были взломаны, это фейк, — сказано в сообщении компании.

В ТАСС заявили, что служба безопасности маркетплейса выявила противозаконную схему продвижения некоторых продавцов сервиса, которая и принесла компании ущерб на сумму около 650 миллионов, а никакой утечки базы данных не было.

Ранее стало известно, что компания Wildberries начала отменять скандальные штрафы, а конфликт компании с партнерами будут разбирать не только в прокуратуре, но даже в Госдуме и правительстве. На фоне этой ситуации возможно потребуется внесение поправок в антимонопольное законодательство.