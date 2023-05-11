Песков считает, что поставка Британией Украине ракет большой дальности требует адекватного ответа России Фото: REUTERS

Поставка Великобританией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow требует адекватного ответа от России, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как отметил Песков, Кремль расценивает поставку Киеву ракет большой дальности «весьма негативно».

Напомним, Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для атак на территорию России.

Ракеты большой дальности с GPS-наведением Украине планируют предоставить также США. Они сочетают в себе два устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками.