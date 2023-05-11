Кремль пообещал ответить на конфискацию активов бизнесмена Малофеева в США Фото: кадр из видео

Конфискация активов российского бизнесмена Константина Малофеева властями Соединенных Штатов не останется без ответа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не что иное, как посягательство на совершенно святое для США право собственности. Это подрывает доверие. Надежды на суд нет, но возможны нелинейные, нестандартные варианты», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил пресс-секретарь президента России, решения о конфискации российских активов и их передача Украине «бьют бумерангом» по самим США.

Напомним, ранее Соединенные Штаты впервые направили на помощь Украине активы, конфискованные у россиянина. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов долларов, конфискованных у основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Бизнесмен был включен в санкционный список США в апреле 2022 года за действия, якобы направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.