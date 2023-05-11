В центре итальянского Милана прогремел мощный взрыв, власти эвакуируют жителей, фото: скриншот из видео

В центре итальянского города Милан сегодня, 11 мая 2023 года, прогремел мощный взрыв. Очевидцы снимают видео высокого столба дыма, сообщается о горящих автомобилях. Об этом известил общественность местный телеканал Sky Tg24.

Причина взрыва пока неизвестна. Итальянские журналисты и очевидцы показали высокий столб чёрного дыма, стелющийся над центром города. На некоторых кадрах виден пожар и горящие автомобили.

Власти города проводят экстренную эвакуацию жителей прилегающих к эпицентру взрыва жилых зданий, работников окрестных офисов. Также известно, что неподалёку от места происшествия находится школа, учеников и сотрудников которой также сейчас эвакуируют.

Ранее KP.RU сообщил о том, что относительно недавно, 15 апреля, взрыв прогремел и в Японии, прямо во время выступления премьер-министра Фумио Кисиды.