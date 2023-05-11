Песков назвал полностью контролируемой ситуацию в экономике России Фото: REUTERS

Ситуация в экономике России абсолютно контролируемая, у нее есть необходимый запас прочности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели. Об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент. Поэтому в данном случае ситуация абсолютно контролируемая, и есть необходимый запас прочности по разным параметрам», – сказал он в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минфин России сообщил, что дефицит бюджета страны, по предварительной оценке, за четыре месяца 2023 года составил 3,4 триллиона рублей.

Так, доходы федеральной казны в январе-апреле 2023 года составили 7,8 триллиона рублей, что на 22% ниже объема поступления доходов за аналогичный период прошлого года. В то же время в ведомстве отметили устойчивую позитивную динамику в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, экономика РФ начинает развиваться по новой модели. По его словам, во втором квартале этого года ожидается рост ВВП.