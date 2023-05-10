Дефицит бюджета России за четыре месяца составил 3,4 трлн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Дефицит бюджета России, по предварительной оценке министерства финансов РФ, за четыре месяца текущего года составил 3,4 трлн рублей. Такие данные опубликованы на сайте ведомства.

Так, по предварительной оценке Минфина РФ, доходы федеральной казны в январе-апреле 2023 года, составили 7,8 трлн рублей. Это на 22% ниже объема поступления доходов за аналогичный период прошлого года. В то же время в ведомстве отметили устойчивую позитивную динамику в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов.

Что касается расходов федерального бюджета, то, по предварительным данным, за четыре месяца этого года они составили 11,2 трлн рублей. Этот показатель на 26% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с марта после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов», - отметили в Минфине.

Как ранее писал сайт KP.RU, дефицит бюджета РФ по итогам января-марта текущего года, по предварительной оценке, составил 2,4 трлн рублей. Доходы российской казны за первый квартал этого года составили 5,68 трлн рублей, а расходы - 8,08 трлн рублей.

Напомним, дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года составил 3,3 трлн рублей.