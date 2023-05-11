Евросоюз призывает Грузию ввести санкции против авиационного сектора России Фото: REUTERS

Грузия, как страна-претендент на вступление в Европейский союз, должна присоединиться к европейским санкциям против России, касающимся авиационного сектора. Об этом заявил в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«ЕС призывает Грузию, которая хочет стать кандидатом в ЕС, присоединиться к этим санкциям, включая в авиационной области, и быть внимательными к обходу действующих санкций», - заявил Стано.

Речь политика была весьма негативной по отношению к России, и достаточно прямолинейно намекала властям Грузии на то, что неприсоединение к санкциям повлияет на решение об их вступлении в Евросоюз. Также Стано призвал Грузию не допускать на свою территорию «небезопасные» самолёты из России.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в то же время Сербия отказалась вводить санкции против России. В Белграде считают, что прежде всего страна должна руководствоваться собственными интересами, и ссора с Москвой в них не входит.